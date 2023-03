Dimanche, le carnaval de Beaumont prendra possession de la Grand-place rénovée

C’est ainsi que le public pourra applaudir les Archimimes, les Beaufoutois, les Gilles, les Macarons, les Cas Mais Léon’s, les Stratos, les Arlequins, les Turlupins ainsi que les Conspirateurs.

Le carnaval de Beaumont, c’est avant tout le défilé de tous ces groupes et, pour le bonheur des enfants, la grande distribution de friandises.

Un cortège qui partira des abords du parc de l’Esplanade vers 15h pour prendre la direction du centre de la ville. Chaque groupe aura à cœur de montrer ses talents chorégraphiques avec la complicité des nombreuses cliques musicales.

À noter que cette année, les Beaufoutois fêtent leurs 5 années de prestations alors que pour les Gilles, ce sont pas moins de 40 bougies qu’ils vont souffler.

À 21 heures, on procédera au brûlage de la sorcière avant que ne démarre le rondeau final sur la Grand-Place presque rénovée. Mais le carnaval de Beaumont ne se termine pas là puisque le lendemain, ce sera le raclot à partir de 16h suivi à 21h du brûlage des Bosses puis du feu d’artifice toujours sur la Grand-Place.

Tout cela sans oublier le super raclot le mardi pour les plus résistants.

Un mot encore des prévisions météorologiques. La tradition veut que Froidchapelle et Beaumont bénéficient de météo diamétralement opposée. À Froidchapelle, la météo ne fut pas des plus terribles. Alors à Beaumont, on croise les doigts que la tradition soit respectée…