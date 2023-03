Il viole sa belle-fille de 12 ans dans son camion : la prison ferme pour Laurent

Interrogée par les enquêteurs, la mineure va encore plus loin et explique que le premier viol a eu lieu dans la couchette du camion de son beau-père. Et ce dernier passait à l’assaut inlassablement. Même si la mineure avait ses règles… Poursuivi pour plusieurs viols et attouchements commis entre 2019 et 2022, le prévenu ne contestait pas les accusations formulées par son ex-belle-fille.

La mère n’a pas cru sa fille

La mère de Clara, Angélique, était également sur le banc des prévenus. Cette dernière n’a pas bronché quand elle a été informée des agressions sexuelles. En juillet 2021, lors d’une festivité familiale, Clara a confié son calvaire à une autre jeune fille présente. Angélique a confirmé avoir reçu les confidences de sa fille, sans pour autant la croire après une réunion familiale d’urgence organisée pour confronter l’enfant et son agresseur.

Pour protéger la société, le parquet avait requis une peine de 6 ans de prison contre Laurent. Contre Angélique, la peine maximale (2 ans de prison) était sollicitée. Ce mercredi, en début d’après-midi, Laurent a finalement écopé de 5 ans de prison ferme. Angélique, elle, obtient un sursis simple avec une peine de 18 mois de prison.