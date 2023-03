Châtelet: coincés dans le sas de la banque

Samedi, vers minuit, les pompiers de Châtelet ont été appelés pour un incendie en cours dans une banque située place Saint-Roch. Trois personnes étaient coincées dans le sas et des fumées commençaient à gagner l’espace. L’intervention rapide a permis de limiter les dégâts. Un agent de sécurité est également descendu sur place et a pu former le code qui a permis d’ouvrir la porte centrale et donc de libérer les trois personnes. Ces dernières devront s’expliquer sur la raison de leur présence et la cause de cet incendie de poubelle.