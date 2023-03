Cyber harcèlement, grooming et autres arnaques, comment éviter les dérives ?

À Charleroi, Eric Goffard, Échevin du Numérique se dit sensible à cette problématique et aux bons comportements à adopter. Non seulement c’est un problème qui touche les jeunes d’où la nécessité d’intervenir notamment dans les écoles mais les personnes plus âgées sont aussi concernées par des arnaques via Internet. “Nous devons continuer à sensibiliser au sein des écoles et cela en collaboration avec les Échevinats de l’Enseignement et des Aînés et aussi faire appel à des opérateurs comme le Centre Ener’J. L’erreur serait de penser que ce phénomène se cantonne à l’école. Il est donc judicieux d’attirer l’attention des parents et de l’entourage des jeunes en général. ”

Dans une optique de prévention, lors du dernier salon de l’inclusion numérique, un des spécialistes de la Crime Unit a été invité à transmettre ses conseils quant à une utilisation en toute conscience des réseaux sociaux ou des risques d’arnaques au détriment des personnes âgées.

Même si des projets concrets ne sont pas encore sur la table, la réflexion sur une meilleure sensibilisation reste d’actualité. “On a considéré notre échevinat avec toute la thématique de la protection et de l’accompagnement de l’usager par de la sensibilisation notamment les différents contacts que nous avons le monde associatif. Par ailleurs, les affaires comme celle qui se déroule actuellement à Tournai nous incitent à aller plus loin. Nous devons, à partir de là poursuivre la réflexion à destination de tous les publics. ”

L’Échevin insiste sur la plus grande prudence à adopter face à ce qui pourrait être suspect comme des adresses internet à rallonge. “On imagine toujours que la cyber criminalité est liée à des pare-feu, à des antivirus ou à d’autres aspects technologiques mais pas du tout. La cyber criminalité c’est une nouvelle forme d’escroquerie au moyen par exemple d’un e-mail. Il est important de bien faire comprendre au public que c’est d’abord l’humain qui est en cause avant la technologie. C’est juste que, avant on se faisait juste berner par quelqu’un qui nous aborde dans la rue dans la rue et maintenant c’est via un e-mail, un tchat ou un appel.”

Bien que l’un des fers de lance soit l’inclusion numérique, une attention toute particulière doit encore être plus portée vers la cyber criminalité. Certes la sensibilisation est très importante mais l’action sur le terrain et les mises en garde plus franches doit être entamée auquel cas d’autres affaires du type de celle actuellement en jugement se produiront. Agir en amont pourrait éviter de tels événements sordides.