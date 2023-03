Immigration, interculturalité, vivre-ensemble... Le CRIC agit au quotidien pour "l'intégration" à Charleroi

Fabrice Ciaccia, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le CRIC et quel est votre rôle ?

"C’est un décret de 1996 qui a mis en place les huit centres régionaux d’intégration de Wallonie, dont celui de Charleroi-Thuin qui préexistait avant sous le nom de CIC, Centre interculturel de Charleroi. Nous avons pour vocation de favoriser l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère dans notre zone qui regroupe 19 communes, depuis Chimay et Momignies au sud jusqu’aux Bons Villers et Pont-à-Celles au nord. Notre action vise à renforcer l’égalité de droits, de genres et de chances pour faciliter la participation de nos publics à la vie sociale, culturelle, politique et économique. Cela s’inscrit dans la perspective de construire une société de la diversité, de la mixité sociale, de l’interculturalité et de la cohésion pour un mieux vivre ensemble."

Quelles sont vos missions ?

"Elles se déclinent autour de cinq axes : l’organisation du parcours d’intégration des primo-arrivants et l’accompagnement des initiatives locales, c’est-à-dire aider des acteurs de notre secteur (écoles de devoirs, groupements d’étudiants, associations communautaires, etc.) à structurer, suivre et évaluer leurs projets. Nous coordonnons ensuite les activités d’intégration au niveau de notre zone. Troisième mission : stimuler l’inclusion des personnes étrangères ou d’origine étrangère à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Outre la récolte de données statistiques, nous intervenons aussi comme formateurs. Enfin, nous participons à la concertation en vue de mettre en place des politiques cohérentes en Belgique francophone."

Vous intervenez comme formateurs. Cela vous amène à créer des modules de sensibilisation et d’apprentissage sur mesure ?

"Exactement ! Dans le domaine de la citoyenneté, différentes thématiques sont abordées comme l’emploi, la santé, le logement, l’enseignement, la sécurité sociale. Nous formons également des intervenants à la formation FLE, en français langue étrangère. Il s’agit de donner à des publics migrants des bases pour s’exprimer, lire et comprendre le français afin de booster leur intégration. Enfin, nous allons outiller des agents communaux à l’approche interculturelle, en déconstruisant les discriminations. Pour cela, nous partons de leurs cadres de référence. C’est un projet pilote que nous concrétisons."

Allez-vous vous mettre au service d’autres administrations communales ?

"Pourquoi pas ? À ce stade néanmoins, rien n’est encore arrêté."

Faire face aux migrations demande beaucoup d’agilité ?

"C’est certain. Les réalités changent, des populations sont victimes de guerres, de persécutions, elles seront confrontées demain aux conséquences du réchauffement climatique, cela concernera des dizaines de millions de personnes. Nous devons donc nous adapter en permanence. Le conflit ukrainien a affecté notre travail. En 2022, nous avons accueilli et aidé plus de 200 demandeurs à obtenir une protection temporaire afin d’accéder aux droits des réfugiés. Dans ce cadre, nous avons même traduit l’information en ukrainien sur notre site Internet !"

Quels sont les moyens humains du CRIC ?

"Notre équipe compte une trentaine de travailleurs pour un total de 21 équivalents temps plein, répartis en neuf départements. La multidisciplinarité fait notre force."

Le CRIC en chiffres

Le CRIC est une ASBL composée paritairement de représentants de structures publiques et de représentants du secteur associatif. La présidence revient traditionnellement à la ville : celle-ci a désigné la conseillère communale et cheffe de groupe C + Anne-Sophie Deffense.