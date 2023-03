Les parcelles musulmanes dans les cimetières “font débat”, pour rester poli

On aurait pu s’en douter, mais ça a été la foire sur les réseaux sociaux : “même dans la mort ils ne veulent pas s’intégrer” ou encore “comme dans le reste… nous devrons nous adapter”. Charmant. Ça ne vaut pas le coup d’il y a quelques semaines où quelqu’un se demandait, suite à la publication d’un article annonçant que plusieurs arbres allaient disparaître sur un boulevard, si c’était pour “faire de la place pour une mosquée”… Il faut visiblement le répéter : le racisme et la xénophobie, ce ne sont pas des opinions. Ce sont des délits.

Pourtant, ça semble être une obsession pour certains. Pourquoi les gens en ont-ils quelque chose à faire que des musulmans veulent se faire enterrer ici ? Ça n’enlève pas de la place dans les cimetières, ça ne coûtera pas plus cher… “Au contraire, on remarque que les tombes sont souvent mieux entretenues dans cette communauté, parce que les proches des défunts nettoient toute l’allée quand ils viennent, pas juste dix centimètres autour de leur mort”, nous glisse malicieusement quelqu’un des services communaux à Charleroi. On peut rappeler, si besoin est, que les soldats ont leur propre cimetière. Est-ce à dire que les soldats ne s’intègrent pas ? Ou n’ont pas leur place dans les cimetières de Charleroi ?

Bref. Par contre, il y a eu une remarque pertinente dans le lot de commentaires désagréables : un internaute se demandait pourquoi les musulmans doivent avoir une parcelle spécifique, et pas une tombe au milieu des autres. On s’est donc renseigné, et il y a plusieurs choses à savoir.

D’abord, il y a une question de croyance : les musulmans veulent être enterrés entre croyants, dans une terre consacrée. Mais ça n’est pas tout : il faut aussi que la tombe soit dirigée vers La Mecque, le lieu saint de l’Islam. Et nos cimetières ne sont pas dirigés vers La Mecque, mettre une tombe en travers dans les allées ne semble pas une solution viable. Enfin, il faut comprendre qu’il y a de plus en plus de musulmans qui se font enterrer en Belgique. “Et ce n’est pas parce qu’il y a plus ou moins de musulmans… c’est qu’ils se sentent intégrés ici, qu’ils veulent être enterrés près de leur famille, qui habite en Belgique depuis des générations, et pas “au pays” comme on dit. C’est au contraire un formidable signe d’évolution”, ajoute un interlocuteur musulman qu’on interrogeait sur la question.