Youssef, dealer à Marchienne-au-Pont… en Nissan Micra mauve ! Il a été pris en flagrant délit

Ce jour-là, la police carolo est déployée sur le terrain, prête à attendre le moindre faux pas de Youssef. Et rapidement, l’homme ciblé donne raison à l’information anonyme transmise peu avant aux policiers. “Un individu, au volant d’une Nissan Micra mauve, semble vendre des produits stupéfiants sur Marchienne-au-Pont”, signale la substitute Puissant. Sur place, une Nissan Micra mauve est bien présente avec une personne à son bord. Et une transaction s’opère sous les yeux des policiers, qui interviennent rapidement. “Le client a été interpellé et a confirmé qu’il venait là après avoir fixé un rendez-vous avec son dealer. Il donne même le numéro de ce dernier. ”

Youssef est lui aussi interpellé et détenait sur lui 9g de cocaïne et 53g d’héroïne. Consommateur occasionnel, le dealer confirme vendre depuis quatre mois et avoir 5-6 clients. En état de récidive, Youssef risque gros. Le parquet demande une condamnation à 3 ans de prison. À la défense, la poursuite de la surveillance électronique de Youssef est sollicitée. Jugement dans deux semaines.