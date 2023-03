Ce lundi 27 mars, le déroulé du Conseil communal sera bousculé par le désormais annuel Conseil Communal Citoyen.

Lancé en 2018, le Conseil Communal Citoyen vivra, ce dernier lundi de mars, sa quatrième édition (il avait dû être suspendu, pour cause de Covid). Ce moment donne la parole aux Carolos, qui peuvent ainsi s’adresser directement à leur Bourgmestre et à leurs Échevins et Échevines, selon un protocole bien défini et un mode de préparation précis. Ces conseillers et conseillères d’un soir sont soit membres d’un des cinq Conseils de Participation (CP) soit membres d’un des sept Conseils Consultatifs (CC) que compte la Ville.

“C’est à la fois une chance extraordinaire de se confronter directement aux problèmes des Carolos et d’intéresser l’ensemble du Conseil Communal au travail extraordinaire mené par nos Conseils Consultatifs et de Participation”, explique l’Échevine Alicia Monard qui, en regard de ses matières, est en relation avec pas moins de cinq Conseils Consultatifs. Et Julie Patte, Échevine de la Participation de poursuivre. “Avec désormais sept Conseils Consultatifs et cinq Conseils de Participation, Charleroi devient chaque année une ville de plus en plus participative. Les conseils se réunissent toute l’année avec une activité qui gagne en intensité ; depuis l’an dernier, les Conseils de Participation ont la possibilité d’adresser chaque mois des questions écrites au Collège communal. Mais le Conseil Communal Citoyen annuel est un moment important au cours duquel la démocratie participative rencontre la démocratie représentative dans le lieu symbolique du pouvoir local, la Salle du Conseil”.

Un Conseil préparé avec beaucoup de sérieux

Ces interventions sont loin d’être improvisées.

Pour rappel, les Conseils de Participation (CP) sont territoriaux et composés de Carolos issus des cinq districts de Charleroi. Les Conseils Consultatifs (CC) sont thématiques et composés de membres d’associations experts dans chacune des thématiques (voir la liste et la composition ci-dessous).

Les questions sont travaillées en amont, au sein des CC et des CP. Elles doivent être remises au Service des Assemblées, comme les questions classiques d’un Conseil Communal, pour une date précise. Elles sont ensuite examinées en bureau du Conseil Communal Citoyen.

Ces questions, précises et collectives, sont pour les membres des CC et des CP l’occasion d’aborder des thématiques parfois plus compliquées à débloquer ou à approfondir. C’est l’occasion pour chacun de s’adresser à un membre du Collège, qui n’est pas forcément son élu de tutelle, avec qui ils et elles sont en relation plus régulière, notamment lors de leurs bureaux et séances plénières.

Le vendredi précédant le Conseil communal, une “Toute Commission” se rassemble afin que les représentants des CC et des CP puissent répondre aux questions des Conseillers Communaux.ales sur leurs rapports d’activités (qui sera soumis à l’approbation des membres du Conseil Communal ce 27 mars) et leurs travaux en général. En effet, comme pour les Conseils Communaux “traditionnels”, chaque point qui est proposé à l’ordre du jour du Conseil communal, est d’abord débattu en commission.

Un timing précis

Concrètement, des citoyens et des citoyennes prendront, au sens propre, la place des Conseillers élus, en amont de la séance du Conseil communal. Celui-ci est avancé, pour l’occasion, d’une demi-heure, il débutera donc à 18h.

Ils et elles poseront aux membres du Collège communal, des questions en lien avec les matières qui les concernent.

Après la présentation de leurs travaux (limitée à 5 minutes par infrastructure), les intervenants auront deux minutes pour poser leur question, comme les membres du Conseil communal “classiques”. Le ou la membre du Collège questionné aura deux minutes pour y répondre et une minute supplémentaire de réplique sera accordée à la personne qui questionne.

Après les présentations et les questions, les membres des CC et CP rendront leurs sièges aux élus pour débuter le Conseil Communal “traditionnel”.

La qualité des questions qui seront posées lors de ce Conseil Communal Citoyen met en lumière l’important investissement et engagement des citoyens qui connaissent leur Ville sur le bout des doigts et souhaitent s’associer activement à son développement.

Les 5 Conseils de Participations représentent chacun des 5 Districts carolos :

CP CENTRE : Charleroi Centre-Ville, Dampremy, Lodelinsart.

CP NORD : Gosselies, Jumet, Ransart

CP SUD : Marcinelle, Couillet, Mont-sur Marchienne

CP OUEST : Marchienne-au-Pont, Roux, Monceau-sur-Sambre, Goutroux

CP EST : Gilly, Montignies-sur-Sambre

Les 7 Conseils Consultatifs sont composés comme suit :

CCPH (Conseil Consultatif de la Personne en situation de Handicap) : Asbl Inclusion, Horizon 2000, Handicap Répit, l’Envol, l’A.D.E.P.E.C. – Foyer Vital, Les Amis des Aveugles et Malvoyants, Altéo, l’Association Socialiste de la Personne Handicapée, l’œuvre Nationale des Aveugles, Nos yeux dans la lumière, Les mains pour le dire, l’Epée, SAJA L’Empreinte (ACIS-soleil Levant), asbl Autonomie, GIPSO, Ligue Braille, Opération Faim et Froid, Alternative 21 et Roues Libres

Invité permanent : Policier de référence en matière de discriminations et délits de haine.

CCEFH (Conseil Consultatif Egalité Femme Homme) : Solidarité Nouvelle, Vie féminine, Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble, F.U.N.O.C, Entre 2 Wallonie, Le Germoir, Femmes 2000, Maison plurielle, LE 26 sise 26, CRIC, Les Femmes Prévoyantes Socialistes, PAC, Maison de la Laïcité, Maison Arc-en-ciel de Charleroi, Golden Rose, ASBL Comme chez Nous, CAL, ASBL Credal Entreprendre

Invité permanent : Policier de référence en matière de discriminations et délits de haine.

CCBEA (Conseil Consultatif du Bien-Etre Animal) : SPA de Charleroi, Les Amis des Animaux, La Chaîne Bleue Mondiale, Sans Maître, Un Cœur à Prendre, UWPA, CREAVES, OFB, AVC, UBEA, Une catégorie de citoyens et citoyennes

CCCL (Conseil Consultatif des Cultes et de la Laïcité) : Culte Catholique, Culte Islamique, Culte Protestant, Culte Israélite, Culte Orthodoxe, Laïcité.

Invités permanents : Policier de référence en matière de discriminations et délits de haine, GRAIR- Groupe de Rencontres et d’Actions Inter-Religieuses

COPIL (Comité de Pilotage Ville Santé) : Asbl Promu-Sport (Mut. chrétienne) ; Atelier Santé de Charleroi ; Centre Local de Promotion de la Santé – Charleroi-Thuin (CLPS-CT) ; Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC) ; Educa Santé asbl ; Espace Environnement asbl ; Fédération des Associations des médecins Généralistes de Charleroi (FAGC) ; Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) ; Intercommunal de Santé Public du Pays de Charleroi (ISPPC) ; Maison de la Participation et des Associations ; Mutualité Libérale ; Province du Hainaut (Enseignement et action sociale et sport) ; Service Intégré des Soins à Domicile Carolo ; Mutualité Solidaris (Secteur associatif) ; TIBI – service Communication et Prévention et services Ville : Département de l’Education – Tutelle sanitaire ; Section Animation sportive ; Service Égalité des chances

CCCT (Conseil Consultatif du Commerce et du Tourisme) : S.A. Bruyerre, Centre Carolina, Livre ou Verre, HCMS Informatique, T-shirt Mania, Boland Destock, Chez Duche, Casual Parfums, Boutique Edouard, Midas-Karstyle, La Belle Époque, Don Giovanni&Cie, Il Duomo, Générale Pièces Auto, Novotel Charleroi-Centre, Chambre d’hôtes urbaine “76tour”, Faim&Froid ASBL, Charleroi Adventure, Van der Valk Hotel Charleroi Airport, Airspace Indoor Skydiving, Dicogames/Charlerooms, Ibis Charleroi Gare et Airport, Musée de la Photographie.

CCV (Conseil Consultatif Vélo) : SPW MI, la Cellule Mobilité, le service Urbanisme, le service Voirie, le GRACQ, la RCA, la CCATM, la Zone de Police, le TEC, les groupes politiques C +, PTB, PS, Ecolo et MR, Une catégorie de citoyens et citoyennes.