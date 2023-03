Charleroi: Stokis plaide pour l’urbanisme circulaire

En partenariat avec la cellule Bouwmeester, la Ville de Charleroi a sélectionné 17 des 125 places et squares qui maillent son territoire pour en réaménager les espaces et fonctionnalités. Après la démolition de l’église sainte Marie à Lodelinsart, le plan préconise de raser saint Eloi à Charleroi Nord et saint Basile à Couillet. On fait le point avec Raphaël Stokis, fonctionnaire délégué. Interview.