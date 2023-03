Pour reloger des gens, le CPAS doit parfois les placer... dans des hôtels!

Bien entendu avant d’arriver à cette solution il y a la possibilité d’être logé dans des centres d’accueil tel le Triangle qui accueille des familles. “Nous utilisons les hôtels comme solution de relogement mais uniquement dans des cas bien précis. Par exemple, quand il n’est pas opportun de loger des personnes dans nos abris de nuit ou dans des maisons d’accueil notamment dans des cas ou des familles ont subi un incendie ou un autre sinistre important. Nous pouvons également envisager l’option hôtel dans des cas de violences conjugales. Récemment, nous avons eu le cas d’une personne souffrant mentalement dont le placement en abri de nuit aurait été compliqué. Il est parfois préférable de ne pas mélanger les publics, ” nous apprend-on au CPAS de Charleroi. Si la solution de reloger les gens à l’hôtel est toujours transitoire les cas sont très rares et relève de l’extraordinaire. Pour les personnes victimes de sinistres, souvent ce sont les assurances qui prennent le relais. “On loge les gens à l’hôtel de manière urgente mais dès le lendemain on essaie de prendre contact avec l’antenne sociale concernée qu’elle soit du CPAS de Charleroi ou d’une autre commune pour trouver des solutions plus pérennes. Dans le cas de violences conjugales cela peut être avec le 26. Là nous avons déjà une chambre d’urgence réservée. ”

Comme il s’agit d’une solution transitoire, le CPAS de Charleroi intervient au titre de l’aide sociale avec la prise en charge de l’hébergement à l’hôtel. Dans le cas où une personne ou une famille est victime d’un incendie, la prise en charge pour le logement est réalisée par le CPAS et les sommes avancées sont récupérables auprès des compagnies d’assurances. “Nous adaptons nos solutions en fonction des publics et en fonction de l’état d’engorgement de certaines structures. À Charleroi, il existe le Triangle qui a pour mission de loger des familles mais si une famille se retrouve à la rue le soir nous les logerons à l’hôtel. ”

Bien que le relogement à l’hôtel est une réalité et une option pour les services d’accueil, ce procédé est très aléatoire. “C’est très aléatoire. Il y a des semaines où ne compte aucun relogement à l’hôtel, des semaines où il y en a deux et d’autres où il y en a 10. En moyenne, cela donne 2 à 3 recours à l’hôtel par semaine. La plupart du temps c’est pour une seule nuit. Dans la pratique, le travailleur urgentiste accompagne la personne ou la famille à l’hôtel et dès le lendemain il y a contact avec l’antenne sociale pour trouver d’autres solutions. ”

Pour ce faire, le CPAS de Charleroi collabore avec des hôtels de Charleroi et de la région.