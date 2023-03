Prison et arrestation immédiate pour Carmine : il a pourri la vie de son ex

Parce que la précédente condamnation judiciaire pour des faits similaires sur la même victime n’a visiblement pas eu l’effet escompté sur Carmine, le tribunal correctionnel de Charleroi a décidé d’infliger un second rappel à la Loi pénale. Ce vendredi matin, sans le principal concerné, une peine de 3 ans de prison ferme avec arrestation immédiate a été prononcée. Cité il y a un mois pour s’expliquer sur des faits de violence et de harcèlement sur son ex-compagne, Carmine n’a jamais daigné se présenter face à la justice. Avec l’arrestation immédiate prononcée, nul doute que cela poussera le condamné à former opposition au jugement et à enfin donner sa version concernant les faits de violence et de harcèlement commis sur son ex-compagne, à l’issue de la séparation du couple… Comme si cela ne suffisait pas, l’ex-compagne croisait tous les jours Carmine, puisqu’ils travaillent dans la même boîte.