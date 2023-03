Sous alcool, cocaïne, cannabis et médicaments, Mehdi ne se souvient plus d’avoir tiré à bout portant sur Nicolas

Le chas de l’aiguille

Le parquet, via le substitut Brichet, ne s’y trompe d’ailleurs pas et considère Nicolas comme un miraculé. Parce que ce dernier a refusé de donner suite à la requête de Mehdi (qui a demandé à la victime de le ramener chez lui, à La Louvière), il a été touché à quatre reprises par des coups de feu. Ce lundi matin, face à son agresseur, Nicolas espérait obtenir des réponses. Mais Mehdi explique ne pas se souvenir de cette fameuse scène, avec une arme inconnue. “Je ne sais même pas d’où vient cette arme. ” Le prévenu se cache derrière la prise d’un cocktail dangereux et détonant : alcool, cannabis, cocaïne et Xanax justifiant une certaine amnésie.

Juste après avoir abandonné Nicolas, gisant au sol, Mehdi a continué sa route pédestrement jusqu’à une habitation en travaux. Là, l’homme détenu se souvient, par contre, avoir volé des vêtements et s’être changé sur place. “Avant ça, j’avais mes vêtements tout déchirés et j’étais griffé de partout parce que je venais de tomber dans un genre de buisson”, jure Mehdi, alors que d’autres estiment qu’il a voulu éviter d’être repéré par la police.

Incendie, menaces et tentative de vol

Bien avant la tentative de meurtre et le vol de vêtements, Mehdi était déjà passé à l’acte. Dès 11h30, en compagnie de Carla son amie consommatrice de produits stupéfiants, une tentative de vol de camionnette a eu lieu. Carla a démarré le véhicule, avec les clés présentes sur le contact, avant de se faire surprendre par le propriétaire. Et vers 18h20, Mehdi nie avoir bouté le feu à l’appartement de son amie. Deux foyers ont été allumés à l’intérieur, fort heureusement en l’absence de Carla. “Le prévenu a été formellement identifié par un témoin. Et on a vu le prévenu quitter les lieux dans une Mercedes, quand la fumée s’échappait de l’immeuble”, insiste-t-on du côté du substitut Brichet.

Une dernière prévention de menaces avec l’arme à feu utilisée pour attenter à la vie de Nicolas est reprochée à Mehdi. Trois femmes ont été menacées par le cocaïnomane, “qui cherchait un téléphone pour pouvoir rentrer chez lui. ” Le parcours fou de Mehdi a finalement pris fin quand ses proches se sont inquiétés de sa situation et de son état, et l’ont directement ramené au poste de police.

Le parquet juge “nécessaire” une condamnation à une peine de 15 ans ferme. Mehdi est décrit comme étant “une personne antisociale, violente et qui n’a aucun respect pour les règles de notre société”. En témoignent les 19 condamnations judiciaires reprises sur son casier judiciaire. Me Forgeron, avocat du prévenu, considère “excessive” qu’une peine à deux chiffres soit requise pour cet enchaînement de faits “absolument illogique”. La défense a notamment insisté sur la volonté de Mehdi de se faire aider, deux jours avant les faits, en effectuant des recherches pour intégrer le milieu hospitalier et sur la descente en enfer de son client, à la suite du décès de son neveu à cause de la maladie. Jugement le 17 avril.