Ce départ va avoir diverses conséquences politiques : la première, réduire la formation à trois élus, comme Ecolo, et libérer la place de chef de groupe. Celle-ci ne sera reprise que le mois prochain, selon l’échevin Eric Goffart à la base de la création de C + avec Mohamed Fekrioui. Le poste sera attribué à Tanguy Luambua, suppléant de Krystel Ballau. L’autre conséquence de la défection d’Anne Sophie Deffense, c’est la récupération de la présidence du Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC) dont elle avait hérité en vertu de la clé D’Hondt. En sortant de la majorité, elle met de facto un terme à ce mandat. C + en a demandé la restitution, afin de le confier à un autre représentant de la ville. Enfin, en tant qu’indépendante, Anne-Sophie Deffense ne pourra plus déposer de projet de motion. Elle retrouve en revanche sa pleine liberté de vote et d’expression, que ce soit dans les débats du conseil communal ou dans le bulletin des questions écrites.