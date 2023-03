Cavalcade de Châtelet: un lifting pour le géant Pierre Paulus

"Pierre Paulus a 10 ans. L’occasion de monter encore en qualité, confie Murphy Smets, son propriétaire, passionné par les géants. Deux artisans spécialisés y ont mis la main. L’un, du Nord de la France, lui a coupé un costume bien de son époque, l’après-guerre. L’autre, Pierre Loyer, de la région de Comines, est réputé pour la création et la rénovation de géants. Il a refait les couleurs du visage, un peu trop bronzé: elles seront plus en phase avec le teint de nos régions", sourit Murphy Smets.

Le géant embelli sera présenté samedi, à 17 h 30, dans les locaux de l’académie de musique de Châtelineau, place Wilson. Mais on pourra surtout le voir dans son élément dimanche après-midi, dans les rues de Châtelet, accompagné de trois autres compères. "J’ai invité un couple d’Ath, Baudouin IV de Hainaut, qui est parrain de Pierre Paulus, et son épouse Alix de Namur. Il y aura aussi le géant Mercator, qui vient de la région d’Anvers."

Gilles, géants et éclectisme

La cavalcade se déroulera selon le canevas traditionnel. Les rois en seront les gilles, de Châtelet et faubourgeois, qui sont respectivement 120 et 50, musiciens compris. Onze groupes folkloriques seront aussi de la partie: des locaux (les Tomlanders, "écossais" de Châtelet, et les Sibelles, pom-pom girls de Bouffioulx), ainsi que des groupes variés, par leur origine ou leur style: des majorettes keumiétoises aux Siguines (un groupe altillais de la région parisienne), en passant par des lanceurs de drapeaux, les chevaux de François Lespes ou encore la Royale echo de la Warche. En tout, un cortège rassemblant près de 450 personnes.

Le programme est pratiquement immuable. Le cortège démarrera de la rue de la Praye à 15h et sillonnera ensuite les rues du centre-ville. À 18 h, ce sera le moment du rondeau final des gilles, place de l’Hôtel de ville. À 21 h 30, place du Marché, on procédera au brûlage des bosses et au feu d’artifice, avec les gilles de Châtelet. Pour clôturer les réjouissances, à 23h place Saint-Roch, les gilles faubourgeois se rassembleront pour leur rondeau aux lumières. Mais dès à présent, les amateurs d’attractions foraines pourront déjà se plonger dans l’ambiance de fête avec les 50 métiers forains rassemblés au déversoir et places du Marché et de l’Hôtel de ville.