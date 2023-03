Charleroi: plus de 300 opportunités d’emploi dans le numérique

Développeur. euse web, gestionnaire d’exploitation informatique, analyste, data scientist, administrateur·rice de base de données, l’IT est un levier de croissance économique et d’insertion. Le Forem lui-même est à la recherche de tels profils pour créer de nouveaux outils au service des demandeurs d’emploi et recruteurs. "Nous souhaitons engager 17 collaborateurs", confirme le porte-parole du Forem, Thierry Ney. Il s’agit de candidats disposant d’un master (ou assimilé) pour des fonctions de responsable de service et responsable d’équipe dans les domaines du développement d’applications, la gestion des systèmes, le support aux utilisateurs, la coordination opérationnelle, le testing et la qualité, les développements, l’Enterprise Application Integration (EAI), la méthodologie et outils de développement (MOD), et pour le service d’études. Le Forem recherche également des experts en gestion de programmes informatiques. Dans ce cadre, un afterwork est organisé ce mardi 28 mars à Charleroi. Les personnes intéressées peuvent y participer en s’inscrivant sur le site leforem.be.

Dans le domaine du numérique, Charleroi a la chance de s’appuyer sur un écosystème dynamique solide et un réseau de formateurs: Charlewood, Be code, Digital station (espace de coworking de Sambrinvest) en sont des éléments efficaces à côté des centres de compétence du Forem, dont TechnofuturTIC à Charleroi (aéropôle).