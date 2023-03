Lassé par ce qu'il entend de la justice, Nicolas quitte son procès.

“L’occasion qu’on me paye une fois”

Le magistrat reproche plusieurs faits au prévenu. On parle de proxénétisme immobilier, de viols, de séquestration et de traite des êtres humains sur deux prostituées. Sur deux ans de temps, Nicolas est suspecté d’avoir embauché 50.000 euros en proposant à la location deux chambres de son appartement à Marcinelle à deux prostituées, pour 250 euros la chambre/semaine. Par deux fois, la police de Charleroi a été requise au domicile du prévenu. La première intervention, le 30 août 2021, a fait les premières lignes de l’actualité. Deux femmes, qui exerçaient une activité de prostitution, ont été sauvagement agressées à coups de marteau. “L’une est malheureusement décédée, l’autre fut grièvement blessée et a survécu”, rappelle le parquet.

Quasiment un an jour pour jour après cette macabre découverte, nouvelle intervention policière au domicile de Nicolas. Cette fois-là, une jeune femme en profite pour détailler son calvaire. “Elle a fait une tentative de suicide et elle confie qu’elle a de gros problèmes avec le prévenu et que ce dernier la séquestre. Elle est contrainte de se prostituer et de louer une chambre. ” Une seconde femme est aussi présente dans l’autre chambre louée et abonde dans le même sens confirmant “des viols à répétition, sous peine de subir la violence verbale ou physique de Nicolas ou de se voir menacer d’être jetée à la porte. ” Selon les deux prostituées, l’homme ne manquait pas de prendre la clé des lieux et a même imposé à une seule reprise des faveurs sexuelles pour son dealer, pour en contrepartie obtenir sa marchandise.

Avant de quitter le palais de justice, Nicolas a bien confirmé avoir mis à la disposition deux chambres. Mais la séquestration fut contestée, ainsi que les viols. “J’ai vu que cela se faisait sur le site Quartier rouge et j’en ai eu l’idée. Ça fait 15 ans que je fréquente des prostituées et c’était l’occasion qu’on me paye pour une fois. Je n’ai plus rien à dire”, confie le prévenu.

Compte tenu de l’attitude du prévenu à l’audience, qui démontre “une absence totale d’empathie et de remise en question”, estime le substitut Henry, huit ans de prison sont requis contre Nicolas. Une confiscation du bénéfice illicite évalué à 50.000 euros est également souhaitée. En l’absence de son client, Me Sophie Somers plaide un sursis probatoire en contestant les viols. “Il est tombé amoureux de l’une des prostituées. Même l’autre femme le dit qu’elle pensait qu’ils étaient ensemble. Il n’est pas question de viol. ”

Jugement dans trois semaines.