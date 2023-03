Répression des incivilités : Tibi étend son champ d’actions

Philippe Teller, vous êtes le directeur général de Tibi. La création d’un secteur 3 constitue une nouvelle évolution pour l’intercommunale, dans quel cadre s’inscrit-elle ?

Notre assemblée générale de fin décembre a en effet validé la modification de nos statuts pour créer deux secteurs d’activités : le secteur 3 qui complètent ceux de collecte-traitement des déchets (secteur 1) et de propreté publique (secteur 2). Il concerne la répression des incivilités. Quant à notre secteur 4, il permettra à Tibi de proposer un soutien à la gestion de projets ou à la gestion administrative. Ces deux nouveaux secteurs vont contribuer à notre expansion territoriale : ils ne s’adressent plus seulement aux 14 communes affiliées de notre zone, mais à l’ensemble des communes et opérateurs publics de Wallonie. Pour en bénéficier, il leur suffira d’acquérir une part sociale de l’intercommunale.

Vous allez donc pratiquer le in house comme Igretec ?

En effet. Nous pourrons apporter un support dans de nombreux domaines à l’exception des travaux, de la compétence d’Igretec. Ce service sera lancé le 1er juillet prochain, une nouvelle assemblée générale doit fixer la tarification des prestations.

Qu’allez-vous faire concrètement à travers le nouveau secteur 3 ?

Mettre des agents constatateurs agréés sur le plan local et régional à la disposition des communes. Pour ce faire, nous devons commencer par les recruter. Un appel aux candidatures va donc être lancé. La convention passée avec Charleroi porte sur 3,5 équivalents temps plein. Nous allons également en conclure une avec Aiseau-Presles pour 0,5 équivalent temps plein. Notre effectif évoluera au gré des besoins, à la carte. Par exemple, une commune pourra nous commander un agent constatateur tous les lundis, une autre pourra en avoir besoin de trois pendant une quinzaine.

Quel sera le rôle de ces agents constatateurs ?

Identifier les auteurs d’incivilités à partir d’indices relevés dans les dépôts de déchets. Ils se chargeront des fouilles. Leurs constats serviront de base à l’élaboration de sanctions financières ou travaux d’intérêt communal par les fonctionnaires sanctionnateurs. Ce sont ou bien les communes elles-mêmes, ou bien la Wallonie qui réclameront les amendes. Quant à l’évacuation des déchets, elle s’effectuera dans notre zone par nos équipes de propreté publique. Les coûts seront facturés aux communes mais pourront être réclamés par celles-ci aux auteurs.

Le service pourrait donc avoir un coût neutre pour les finances locales ?

On peut l’imaginer. Nous n’allons pas soumettre nos équipes à des quotas, mais nous fixerons des objectifs chiffrés qui seront évalués. L’objectif, c’est de venir en support de la stratégie de répression de l’ensemble des villes et communes de Wallonie.