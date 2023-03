Charleroi: il zappe la commission de probation et risque la révocation de son sursis

En novembre 2021, Dylan a passé un contrat avec la justice. En obtenant un sursis probatoire de 5 ans, avec une condamnation à 3 ans de prison pour avoir sexuellement abusé de sa belle-sœur, le Carolo devait respecter un ensemble de conditions probatoires. Mais plus d’un an et demi après cette condamnation, le constat est clair: Dylan n’a rien montré depuis lors.