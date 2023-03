Charleroi: trahi par une trace de main sur la portière de la voiture volée, il conteste

Un raisonnement crédible

À la barre, Youssef n’en démord pas. Il n’a pas participé à ce vol avec Claudio, qui fut condamné de son côté pour les faits. "Je ne le connais même pas", ajoute l’opposant. En sa défaveur, le dossier regorge de ce qui semble être une preuve formelle de l’implication de Youssef dans le vol commis au sein du garage de la victime. Une trace de main sur la carrosserie de la Ford Mondeo. "Elle se trouve juste sous la poignée d’une des portières. Cela montre que c’est clairement quelqu’un qui attrape la poignée pour ouvrir la portière", détaille la substitute Garcez, convaincue de la culpabilité de Youssef. D’autant plus que lorsque la voiture fut retrouvée, elle ne se trouvait pas très loin du domicile de la victime et le moteur était encore tout chaud.

Un doute raisonnsable ?

La confirmation du jugement est donc requise. Mais du côté de la défense, le raisonnement invoqué par Youssef est "crédible". Selon Me Callari, la fameuse trace de la main de son client ne prouve rien. "Il est bien possible qu’il ait posé sa main sur la voiture, avant le vol. Je suis même convaincu que si on relève les traces de mains sur la carrosserie de ma propre voiture, on en trouvera plusieurs appartenant à des gens que je ne connais même pas." Rien n’a été trouvé à l’intérieur du véhicule, rappelle l’avocat carolo.

Puisqu’un doute raisonnable semble exister, selon la défense, un acquittement au bénéfice du doute est sollicité. Jugement dans un mois.