Au-delà des séances plénières, des visites immersives en entreprises et des ateliers, le but de cette journée était d’attirer les talents en devenir et actuels à entamer une carrière professionnelle dans l’une des 90 entreprises présentent dans le Biopark. “Si on regarde le Biopark aujourd’hui, ce sont quelque 3 200 personnes qui travaillent dans le secteur des biotechnologies. Un de nos challenges pour la croissance, ce n’est pas la compétitivité des entreprises. Nous avons des boîtes qui jouent en “Champion’s League”, ce n’est pas non plus le manque d’ambition, c’est manque de talents. Actuellement nous avons 109 postes à pourvoir sur le Biopark tant dans les branches scientifiques qu’administratives. Nous recherchons des personnes avec des masters mais aussi avec des niveaux CESS”, commente Dominique Demonté, directeur du Biopark.

L’organisation d’une telle journée est destinée à attirer les talents à venir y travailler dans un avenir plus ou moins proche. En jouant rôle semblable à “Tinder”, les organisateurs mettent tout en œuvre pour qu’entreprises et talents “match”.

Parmi les 220 étudiants présents, certains cherchaient des débouchées concrètes possibles une fois leurs études terminées. “Le Biopark peut également compter sur un atout unique : créé par l’Université libre de Bruxelles, il reste intimement lié à son alma mater ainsi qu’à l’Université de Mons, deux universités formant justement aujourd’hui ces fameux talents dont nous avons déjà besoin. C’est aussi un privilège pour ces étudiants, talents en devenir, de savoir qu’ils auront demain la possibilité de venir travailler dans des entreprises et des instituts de recherche de niveau mondial, ici à Charleroi et de s’ouvrir ainsi des portes internationales dans le secteur de biotechnologie et des Sciences biomédicales appliquées”.

Au vu du succès de la journée organisée par en collaboration avec le Forem, l’Université Ouverte et les entreprises partenaires. Une réflexion est déjà en marche pour accueillir encore plus d’étudiants pour les éditions futures.

Le directeur Dominique Demonté ne cache pas ses ambitions. “Nos ambitions sont fortes et optimistes. Nous souhaitons dépasser les 5 000 emplois et renforcer l’équipe du Biopark. ”