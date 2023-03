La députée Hennuy veut plus de clarté pour l’étiquetage des alcools

Laurence Hennuy insiste : “le législateur doit lui-même fixer le cadre. La situation montre qu’on ne peut plus croire à la capacité du secteur de l’alcool à s’autoréguler. ” La plus-value de sa proposition de loi ? Elle contraint en quelque sorte le gouvernement à cesser de reculer… pour ne pas essayer de mieux sauter. “Des exigences seront fixées pour la publicité et l’information au consommateur. Des exigences qui pourront enfin être assorties de sanctions, ce qui n’est pas le cas actuellement”, dit-elle. Pour la députée fédérale du Hainaut, impossible n’est pas belge. “En matière d’étiquetage, il suffit de prendre exemple sur l’Angleterre et plus récemment l’Irlande : ces deux pays ont décidé de contraindre les producteurs à mentionner les unités d’alcool contenues dans chaque bouteille, quelle que soit la boisson. Certaines bières très sucrées qui séduisent les jeunes titrent au-delà de 8 degrés. Il faut permettre à chacune et chacun de savoir ce qu’il boit, la quantité d’alcool qu’il absorbe. Par ailleurs, nous demandons que l’apport calorique du produit apparaisse sur son étiquette, comme c’est le cas pour tous les aliments liquides -sodas, jus de fruits, etc. ” Enfin, les députées Ecolo-Groen plaident pour l’interdiction absolue de distribuer de l’alcool sur la voie publique. Laurence Hennuy rapporte à ce sujet l’organisation de ventes privées et promotionnelles de bières dans les cercles étudiants, des packs de plusieurs bouteilles donnant droit à un cadeau -un “bob” en l’occurrence (ça ne s’invente pas). “Cela doit cesser ! ” Une dernière mise au point : “il ne s’agit pas d’interdire la consommation d’alcool, mais de l’encadrer comme on l’a fait pour le tabac. Lentement mais surement depuis 30 ans. ”