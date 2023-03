La police locale de Charleroi retrouve son stand de tir (vidéo)

Situé en sous-sol du complexe sportif, le stand de tir de la police locale, qui était auparavant celui de la police fédérale, avait dû être fermé, en 2018, à la suite d’un rapport de la Zone de secours Hainaut-Est. Une dizaine de manquements, en matière de sécurité et de prévention d’incendie, y avaient été pointés. "La sécurité des occupants n’est pas satisfaisante", concluait le rapport.

Point par point, la Ville de Charleroi et la Zone de police ont entrepris de remédier aux lacunes, au niveau de l’installation électrique surtout, et d’améliorer le confort, ce dès 2018. Il faudra pourtant patienter. Car le marché n’a pu être passé en une seule fois en raison des spécificités des travaux à réaliser. "Il a fallu lancer près d’une dizaine de marchés publics, ce qui a allongé la procédure de rénovation", explique David Quinaux, porte-parole de la Zone de police. Au total, les travaux auront coûté plus de 113 000 €.

En attendant, la police locale carolorégienne avait dû trouver asile ailleurs pour s’entraîner. "À Bruxelles et à Jumet, aux stands de la police fédérale, et à Nivelles où la zone de police locale a son propre stand de tir qui est agréé pour les armes de poing et pour les armes dites collectives, le FN Scar", précise le porte-parole.

Avec la réouverture du stand de tir de Marcinelle, cette page se tourne… pas encore complètement cependant. "On va y gagner financièrement, notamment en termes de déplacements, mais aussi en capacité: au lieu de deux demi-journées d’entraînement, on va passer à cinq jours par semaine. La capacité est donc multipliée par cinq, avec des déplacements en moins." Des déplacements qui, toutefois, demeureront indispensables vers Nivelles, tant que le stand marcinellois n’aura pas obtenu un permis pour l’utilisation du nouveau FN Scar, d’un calibre qui n’est pas prévu jusqu’à présent.