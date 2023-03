Pas de légitime défense

Face à la justice, Grégory avait confié avoir “eu peur pour ses enfants” et a donc jugé opportun d’asséner une seule gifle à sa compagne, selon lui. Au moment des faits, Grégory avait consommé une bouteille de Vodka et une seconde était entamée. Ce qui n’aide pas non plus dans ce genre de situation… Douze mois de prison étaient requis contre le prévenu. Un sursis probatoire, avec un contrôle et un traitement pour la dépendance à la boisson, était fortement suggéré.

Me Schlögel, à la défense, avait plaidé un acquittement en évoquant l’état de légitime défense puisque son client a réagi après avoir reçu lui aussi des coups de la part de sa compagne. Le tribunal correctionnel de Charleroi a finalement prononcé une peine de probation autonome de 2 ans contre Grégory. Ce dernier devra se tenir à carreau et respecter un ensemble de conditions. Sous peine de purger une peine d’un an de prison.