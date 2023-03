Charleroi: plus de 16,7 millions€ de créances impayées

Dans la comptabilité de la Ville de Charleroi, le montant des créances à plus de 5 ans – antérieures à mars 2018 – atteint désormais plus de 16,7 millions€. Si le service des Finances fait preuve de proactivité dans la gestion de la dette et de la trésorerie, l’évolution de ce poste de contentieux montre les limites de son pouvoir d’action. Difficile de tirer une autre conclusion de la réponse de l’échevin Parmentier à la question écrite du conseiller indépendant, Nicolas Kramvoussanos. Ce dernier constate que la situation s’est aggravée en l’espace de trois ans. L’ardoise des arriérés de droits constatés à plus de 5 ans a en effet augmenté de 11%. Elle s’élevait à 15 millions au 1er mars 2020. "Près de deux tiers de son total ne font l’objet ni de contestations ni de litiges devant les tribunaux, si bien qu’une fraction des recettes de taxes et de redevances ne pourra jamais être récupérée", déplore Kramvoussanos, même si l’échevin présente les mesures de recouvrement mises en place par la Ville comme efficientes.