Un carolo gagne 6,5 millions d’euros au Lotto, le plus gros gain de ce début d’année

Si on ignore son identité, quelques indications sont données au sujet du chanceux. Il s’agit d’un homme habitant la région âgé entre 50 et 60 ans. L’homme est un habitué de galerie commerçante et joue souvent au kiosque à tabac de Cora.

Se confiant au moment de recevoir son chèque à Bruxelles, l’heureux gagnant a déjà dit qu’il n’allait rien faire durant 3 mois et réfléchir au moyen d’utiliser au mieux son gain.

L’inconnu empoche une somme faisant de lui le 8e millionnaire de 2023 grâce au Lotto. Pour gérer son gain, il est proposé un accompagnement tant financier que psychologique.

“Aujourd’hui, c’est toute une famille qui va pouvoir réaliser ce rêve. L’histoire de ce gagnant, âgé entre 55 et 64 ans, ressemble à celle de beaucoup de grands gagnants de la Loterie. C’est un joueur fidèle du Lotto qui joue ses propres numéros et souvent dans le même point de vente, ici en l’occurrence le Cora de Châtelineau. Et le 8 mars dernier, il a donc tiré le gros lot et a remporté exactement 6.512.774 euros. C’est le plus gros gain de 2023 et le premier grand gagnant de l’année dans la province du Hainaut”, déclare Jérémie Demeyer de la Loterie Nationale.

Outre le fait de proposer une série de jeux, la Loterie Nationale c’est aussi 345 millions qui sont réinvestis chaque année dans une grande variété de projets sociétaux, humanitaires, scientifiques, culturels et sportifs. “De cette façon, nous contribuons ensemble à rendre la collectivité un peu plus chaleureuse et inclusive. ”

Si le gagnant est cette fois un carolo, les responsables nous avouent que c’est au nord du pays qu’il y a le plus de joueurs notamment du côté d’Anvers.

En 2022, la Province du Hainaut a connu un autre grand gagnant qui avait remporté la coquette somme de 3.500.000 euros en novembre 2022.

Quand on demande si c’est un employé du Cora qui a gagné, le responsable marketing répond avec humour “pour le moment personne n’a encore fait une demande congé sabbatique.”