Un immense projet de zoning “Clean Tech” sur la Porte Ouest de Charleroi

Skive GreenLab au Danemark: les plastiques sont recyclés pour faire du carburant pour les camions et des nouveaux plastiques ©VAN KASTEEL

Sur Charleroi, on parle d'un zoning d’activités de 20 à 30 hectares, orienté “Clean Tech” (littéralement : technologies propres), pour tenter de créer un véritable écosystème, où les déchets des uns serviront de matières premières à d’autres, et où les énergies et matériaux sont exploités au maximum pour limiter l’impact sur l’environnement, voire avoir un effet “négatif” sur la production de CO2. L’énergie des industries pourrait servir à alimenter un réseau de chaleur pour l’eau chaude et les chauffages d’habitations voisines. Les entreprises sur place pourront aussi accueillir des projets de recherches scientifiques, des étudiants pour imaginer les solutions à leurs problèmes, et servir de lieu de formation pour les générations à venir. Et tous les emplois créés qui vont avec, évidemment.

Skive GreenLab au Danemark: le CEO, Christopher Sorensen. ©VAN KASTEEL

Trop beau pour être vrai ? Pas nécessairement. Au Danemark, des représentants des intercommunales CENEO et Igretec ont visité le “Green Lab”, un éco-zoning en partenariat public-privé de 60 hectares, le fait déjà. “Nous avons 13 éoliennes qui alimentent le site et le réseau national”, explique sur place Christopher Sorensen, le CEO. “Les pêcheurs locaux alimentent une usine de protéines animales avec une espèce invasive d’étoiles de mer, pour remplacer le soja importé par les éleveurs d’animaux du coin. Les résidus sont utilisés en biométhanisation pour créer du gaz vert pour les fermes voisines, ainsi que du digestat qui peut être épandu sur les champs comme engrais. Nous avons aussi développé une usine de recyclage de plastique, qui chauffe les déchets plastiques récoltés auprès de la population à 600 degrés, nous permettant de créer un carburant utilisé pour les camions et la logistique du site, et ce qui n’est pas transformé est envoyé en Allemagne, ce sont des résidus qui servent à créer des nouveaux plastiques pour éviter de le faire à partir de pétrole. Dans tout cela, la chaleur dégagée par les machines des uns est également réutilisée pour les bâtiments et les usines des autres, ainsi que pour les habitations voisines. Et nous sommes en train de mettre en place une production d’hydrogène, qui utilisera nos surplus d’électricité des éoliennes et de la cogénération pour la stocker, ce qui peut à terme servir pour alimenter des bateaux, des avions ou des camions par exemple. Nous prévoyons aussi une usine de recyclage de papier-carton, qui utilisera ces déchets pour créer des planches artificielles pour des meubles et le secteur de la construction.” Le Green Lab représentera un investissement de 400 millions d’euros, à terme, pour l’ensemble du zoning. L’écosystème se met en place petit à petit, mais est déjà fonctionnel.

Skive GreenLab au Danemark: un électrolyseur pour créer de l'hydrogène avec des surplus d'énergie est en train d'être construit ©VAN KASTEEL

À Charleroi, on n’y est évidemment pas encore. Avant de voir naître le zoning Porte Ouest - prévu dans le masterplan - il faudra encore trouver le financement pour la dépollution, la rénovation de certains bâtiments existants et la création d’espaces pour accueillir les futures entreprises. Et puis il faudra trouver les entreprises qui viendront s’installer sur place. Mais c’est un secteur où la demande mondiale se fait de plus en plus forte, et il y a une carte à jouer pour la région. Et si ça marche à Charleroi, il est déjà question d'étendre le concept ailleurs dans Charleroi Métropole. Comme on dit au Danemark, “green business is good business”.