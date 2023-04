Deux ans de prison pour l'agresseur de Bobby Böhmer

Michel a défendu Bobby Böhmer

Le 19 octobre, Bobby Böhmer fut violemment agressé par Geoffrey avec plusieurs coups. Juste avant cette agression physique, une première scène de violence a opposé Geoffrey et Michel. Rentré d'une sortie au resto avec le premier cité, le septuagénaire a invité Geoffrey à boire un dernier verre dans son appartement. "Ma compagne a montré son nouveau smartphone à 820 €. Puis, il a demandé à descendre et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait pris le téléphone. Alors je suis descendu, j'ai posé ma main sur son épaule et il m'a frappé d'un coup de poing à l'arcade sourcilière", expliquait le voisin.

Alors que Michel est remonté dans son logement pour s'emparer d'un bâton de marche, ce dernier a entendu des cris provenant de l'extérieur du bâtiment. "Il tape sur Böhmer, il tape sur Böhmer." Ni une ni deux, sans réfléchir, Michel a tenté de porter des coups à Geoffrey, pour l'empêcher de continuer à agresser Bobby Böhmer. Victime de soucis de santé, l'ex-footballeur (qui rentrait lui aussi d'une soirée belote, avec des amis) fut hospitalisé avant de décéder. Décès qui ne fut pas provoqué par la scène de coups, rappelait la substitute Broucke. Ce vendredi matin, à l'issue du jugement prononcé peu avant 11h, le tribunal correctionnel a retenu l'état de légitime défense pour autrui en faveur de Michel. Au lieu des 10 mois de prison requis par le parquet, le septuagénaire a finalement écopé de 9 mois de prison, avec un sursis simple de 3 ans.

Absent aussi bien au procès que lors du prononcé, Geoffrey est condamné à la peine requise contre lui: deux ans de prison.