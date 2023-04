Musée du Verre de Charleroi: réflexions de la conservatrice autour de la création artistique dans le verre

C’est une problématique qui agite beaucoup plus la sphère artistique et muséale que le grand public au sens large. Mais c’est un enjeu qui tient au cœur de Catherine Thomas: "Les artistes qui utilisent le verre présentent deux aspects, le côté purement artistique de la création et celui, plus technique, du travail du verre. Et certains, c’est vrai, sont plus fascinés par cet aspect artisanal du travail et peuvent en parler pendant des heures, sans réellement exprimer leur élan artistique, ce qui peut les placer à l’écart du monde de la création contemporaine et des musées d’art moderne".