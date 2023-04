Anderlues: l'école des Bruyères partiellement fermée, des fissures dans la façade

"C'est très impressionnant, la façade s'écarte et plusieurs châssis sont pliés", nous répond le directeur Laurent Del Re. Il a fait évacuer les locaux dangereux et mettre en place des barrières pour éloigner les enfants en cas d'effondrement.

D'après Rudy Zanola, échevin socialiste de l'Enseignement, "c'est un vrai danger pour les enfants. Entre vendredi dernier et ce lundi, il y a eu au moins 1 centimètre d'écartement au niveau de la façade."

Mais l'école est pour l'instant ouverte, avec ses 200 élèves allant de la 1e maternelle à la 6e primaire.

Un "collège extraordinaire" doit se tenir cet après-midi à Anderlues pour décider de la suite des événements. Faut-il fermer? Comment assurer la sécurité des enfants et des enseignants? Comment réparer les dégâts? "Une fermeture, probablement pas", signale la bourgmestre Virginie Gonzalez (PS). "Mais il faudra assurer la sécurité de tout le monde en urgence." L'auteur de projet chargé de la rénovation de l'école et le directeur technique de la commune doivent également se rendre sur place pour voir les mesures d'étançonnement à prendre.

Derrière l'urgence, toujours ce problème de dissension politique

Malheureusement comme toujours depuis les dernières élections, la grande coupable de ce fiasco, c'est la dissension politique. Pour rappel, la majorité PS n'est plus que théorique, puisque dans les faits c'est l'opposition AJC aidée d'échevins et conseillers socialistes qui ne font plus confiance à la bourgmestre, qui dictent la politique de la commune.

Le rapport avec l'école de la Bruyère? Eh bien c'est simplement parce que rien ne bouge - ou presque - depuis 2018 à Anderlues. La bourgmestre minoritaire dit que l'opposition lui met des bâtons dans les roues et est pieds et poings liés au conseil, l'opposition majoritaire AJC-PS dit que le collège doit accomplir ses missions mais ça n'est pas pour autant qu'elle lui donne un blanc-seing pour les décisions politiques à long terme avec laquelle elle n'est pas d'accord... et chacun dit être droit dans ses bottes et faire au mieux pour les Bourlettis. Qui a raison, qui a tort? Peu importe: en attendant, la façade d'une école menace de tomber sur des enfants.