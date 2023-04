Capturer le CO2 et l’enterrer sous les fonds marins : une solution temporaire pour éviter de polluer ?

S’il y a bien quelques réponses dans l’industrie chimique pour l’utiliser comme matière première, on produit bien trop de CO2 globalement. Une solution est de l’enterrer sous le niveau de la mer – anciens puits de pétrole – ou dans le sol – anciennes mines. Loin des regards. Un peu comme les déchets nucléaires : une solution temporaire, mais qui est loin d’être parfaite. “Si on arrive à faire en sorte que ça soit économiquement viable, les entreprises préféreront payer pour stocker leur CO2 plutôt que payer les amendes liées à leurs émissions”, précise Søren Reinhold Poulsen, directeur du projet Greensand, du groupe danois Ineos (chimie) et des allemands Wintershall Dea (énergies).

L’idée du projet Greensand, c’est d’utiliser les anciens champs pétroliers, vides ou presque aujourd’hui, en mer du Nord au large du Danemark : il y a déjà les plateformes, il suffit de remplacer l’extraction du pétrole par une injection de CO2, et des bateaux du monde entier pourront venir enterrer des containers entiers de CO2 liquéfié, à 1,8 km sous la surface de la mer. “On veut commencer à stocker en 2026 avec 1,5 million de tonnes annuelles puis progressivement monter à 8 millions de tonnes par an”, ajoute le directeur.

Et c’est notamment là que serait stocké du CO2 belge. Il y a 550 km entre le port d’Anvers et le site d’enfouissement “Nini”. Des cargos entiers partiront du port d’Anvers vers le milieu de la mer du Nord, pour enterrer nos déchets industriels. L’Allemagne suivra, en passant par les ports belges également. L’idée à plus long terme serait de créer des pipelines pour alimenter directement les sites de stockage sans utiliser de bateaux.

“C’est sécurisé, ces nappes ont contenu du pétrole pendant des milliers d’années sans qu’il n’y ait de problèmes, le sol est stable du point de vue sismique”, répond Søren Reinhold Poulsen interrogé sur la question. Par de réponses par contre sur le potentiel impact écologique si un cargo venait à perdre son chargement, par exemple. “Nous sommes responsables de la sécurité du site durant 20 ou 30 ans, le temps de l’exploitation commerciale, puis ce sont les États qui reprendront la responsabilité du stockage sur le plus long terme. Après ce laps de temps, le CO2 s’est stabilisé.” Des accords sont signés avec le Danemark. La Belgique va devenir cliente du site de stockage, avant l’Allemagne, et le projet est soutenu par la Commission Européenne.

Autant dire qu’il ne fait pas que des heureux en termes de “solutions” au problème climatique, notamment parce que c’est un procédé très énergivore. Mais c’est, selon le GIEC notamment, un mal nécessaire et un des outils à mettre en place pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. De nombreux autres projets similaires sont en cours de développement un peu partout dans le monde.