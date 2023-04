Des chants et des saluts nazis aux funérailles d’un adepte du 3e Reich : les trois prévenus ne viennent pas se défendre face à la justice

Des vidéos comme preuves

Le déroulement des funérailles de la victime a été dicté par la personne incinérée. Au programme : haie d’honneur avec des saluts nazis et des chants. “Et elle a effectivement eu droit à sa haie d’honneur, aux chants et aux saluts nazis”, déplore la Ville de Charleroi, partie civile. Condamnant fermement l’attitude des trois prévenus, la Ville de Charleroi a décidé de réclamer un euro symbolique à titre définitif contre ces derniers. “Ils ont, en agissant de la sorte, marqué leur approbation de l’idéologie nazie. ”

Des peines de prison requises, et des amendes

Face à un banc des prévenus désespérément vide, le parquet a requis des peines de 6 et 8 mois de prison avec amende. La peine la plus lourde est sollicitée contre Pascal et Andy. L’un présente déjà 12 condamnations judiciaires à son actif et l’autre comptabilise neuf condamnations et se trouve même en état de récidive. Des vidéos présentes dans le dossier confirment bien la culpabilité des prévenus. “Les vidéos montrent les prévenus qui portent des blousons avec le signe 88 pour “Heil Hitler” et qui effectuent pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, des saluts nazis en suivant le corbillard”, précise la substitute Garcez.

Jugement le 15 mai.