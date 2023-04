Deux électrolyseurs pour créer de “l’hydrogène vert” prévus à Charleroi et à Mons: l’énergie de demain?

Deux électrolyseurs sont prévus sur les régions de Charleroi et Mons, qui pourraient être financés en grande partie par l’Europe via le Fonds pour une Transition Juste (FTJ), apprend-on auprès de Ceneo, qui possède également des actifs dans les réseaux de gaz et d’électricité Ores, des éoliennes en Hainaut, des stations de biométhanisation, des pompes CNG pour voitures et camions, ainsi que quelques parts dans l’éolien offshore belge. Objectif : accélérer la transition énergétique en investissant de l’argent, dont les bénéfices sont ensuite reversés aux investisseurs – c’est-à-dire les communes. “À côté de nos projets de biométhanisation, nous espérons aussi décrocher auprès de l’Europe un poste pour la construction de deux électrolyseurs pour faire de l’hydrogène, un sur l’arrondissement de Charleroi, l’autre celui de Mons”, détaille Raphaël Durant, secrétaire général de l’intercommunale. “Par contre, les sites ne sont pas encore identifiés : il faut que l’hydrogène produit puisse aider à diminuer les émissions de CO2 produites par l’industrie, et il faut donc trouver des industries qui pourront utiliser l’hydrogène.” Si le financement est sécurisé, l’entrée en fonction des stations devra se faire avant fin 2027.

L’hydrogène est une énergie dont il est beaucoup question, un peu partout sur la planète, mais de quoi s’agit-il exactement ? On va prendre des raccourcis, mais c’est l’idée : l’hydrogène est ce qu’on appelle un vecteur énergétique, dérivé simplement d’eau et d’électricité. Avec un “électrolyseur”, les atomes d’oxygène et d’hydrogène de l’eau (H2O) sont séparés (H2 – l’hydrogène d’un côté, et O, l’oxygène de l’autre). Ce processus de séparation des atomes nécessite de l’électricité. Beaucoup d’électricité. C’est pourquoi il est communément admis que – pour la transition – ce soit uniquement de l’électricité verte qui soit utilisée (biométhane, éolien, solaire, etc.). On parle alors “d’hydrogène vert”.

Alors que l’oxygène peut servir dans l’industrie chimique ou pharmaceutique, l’hydrogène lui peut servir de carburant. Pour faire naviguer les bateaux, voler les avions ou rouler les camions, par exemple, mais aussi pour des industries lourdes, qui ont besoin d’une grande puissance énergétique comme les fours à métaux. L’hydrogène est utilisé comme combustible par des moteurs, et ça ne rejette aucun CO2 contrairement au gaz ou à l’essence, uniquement de la vapeur (donc de l’eau). Des “piles” à hydrogène existent aussi, pour stocker de l’énergie sans utiliser de matériaux rares dans des batteries.

Malheureusement, cette technologie a aussi des inconvénients : il faut énormément d’énergie pour produire de l’hydrogène. On estime pour l’instant que pour créer 15 kWh d’énergie “hydrogène” (pour rouler 100 km en voiture par exemple), il faut 60 kWh d’énergie à la source, soit quatre fois plus. C’est la raison pour laquelle, dans le secteur énergétique, on considère souvent que la création d’hydrogène doit se faire avec ce qu’on appelle les surplus énergétiques, par exemple la production des éoliennes lorsqu’il y a beaucoup de vent, ou la production de panneaux solaires quand il y a beaucoup de soleil, et qu’il y a plus d’énergie produite que consommée par la région ou le pays. L’hydrogène nécessite aussi d’utiliser de l’eau, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes puisqu’il y a de plus en plus de sécheresses et que “l’or bleu” risque de devenir à l’avenir une denrée rare. “Mais c’est un tout, on ne peut pas demain passer uniquement à l’hydrogène, ou uniquement au solaire, ou uniquement au biogaz”, explique encore Raphaël Durant. “Il faut donc, avec les énergies vertes, varier nos sources énergétiques et varier les technologies qu’on utilise. Pour ne pas être dépendant à un seul type d’énergie demain.”