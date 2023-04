Un coup de poing au visage de sa compagne et une rébellion : Johnny risque de regretter d'avoir consommé de l'alcool

Projeté au sol ?

La suite de l'intervention policière a tourné court puisque Johnny s'est montré plutôt virulent et grossier envers les policiers carolos. « Il a menacé de leur casser la gueule, et a même cherché le contact avec un des agents », précise la substitute Broucke. Le prévenu, de son côté, admet volontiers la scène de coups sur sa compagne, mais pas le reste de la scène décrite par la police. « Sous le coup de la colère, je les ai menacés oui. Mais je n'ai pas résisté, c'est eux qui m'ont projeté au sol et exercé une pression sur mon genou fracturé. »

Comme si cela ne suffisait pas, le fils du couple encore mineur en a rajouté une couche en insultant les policiers. Pour le parquet, une peine de prison de 12 mois peut suffire à sanctionner la violente attitude de Johnny. Des mesures probatoires sont conseillées. La défense plaide un acquittement pour la rébellion et une suspension du prononcé pour l'unique scène de coups dans le couple depuis dix ans de vie commune. Jugement dans un mois.