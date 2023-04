Un parc de 1200 corbeilles à déchets à gérer

Le principe de base, c’est que chaque propriétaire organise lui-même la gestion de la propreté sur son domaine public. Il y installe les poubelles, les entretient et les vidange. La Wallonie, la Sambrienne, le TEC, etc. opèrent ainsi de manière simultanée : la Wallonie sur les voiries et espaces qui sont de son ressort, la Sambrienne dans ses quartiers, le TEC sur ses abribus… Mais des conventions de maintenance peuvent être passées avec des tiers. L’échevin insiste là-dessus : la ville n’a pas le pouvoir d’agir sur le terrain d’autrui. Si des dépôts de déchets y apparaissent, c’est de la responsabilité de leurs propriétaires, qu’ils soient publics ou privés. “Actuellement, nous disposons de 1200 corbeilles dans les rues, les parcs ou sur les places”, explique Mahmut Dogru. “Leur entretien et leur vidange sont assurés par nos équipes ou notre partenaire Tibi. ”

Si la localisation est le fruit d’une étude continuellement mise à jour, le nombre de poubelles reste stable. “Chacune d’entre elles représente un coût pour la collectivité (achat/remplacement, maintenance, nettoyage, vidange, traitement des déchets), nous n’avons pas la capacité d’en augmenter la quantité à l’infini. ” Au-delà des actions de prévention, Charleroi entend renforcer la répression : un pool d’agents constatateurs a été mis en place, il est piloté par un comité incivilités qui tient compte de l’évolution de la propreté dans les quartiers.

Demain, des renforts de Tibi apporteront leur concours à ce dispositif. Par ailleurs, les anciennes poubelles sont remplacées progressivement, et selon une programmation stricte, par des modèles de plus grande capacité, équipés d’un sac et cendrier.