Un plan de rénovation pour les salles de mariage

L’élue n’en veut pour preuve que la maison citoyenne annexe de Marchienne dont les murs de la salle des mariages présentent des fissures, où l’éclairage est défaillant et les rideaux aux fenêtres ont l’allure de tapis à poussières… Une situation qui va évoluer, selon l’échevin Xavier Desgain en charge des Bâtiments. “Dès le début de la mandature, j’ai fait lancer un plan portant sur la réaffectation et la réhabilitation des Maisons communales annexes (MCA) dans la perspective de l’ouverture de la cité administrative (NdlR : retardée à 2025). Certaines MCA ont en effet vocation à devenir des lieux sans activités communales mais abritant des associations ou comités de quartiers. Les autres continueront d’accueillir des services communaux et, pour l’hôtel de ville de Charleroi et les MCA de Marchienne, Marcinelle, Gilly et Gosselies, des mariages. ”

Pour chacune d’elles, le plan prévoit d’importants travaux de rénovation : à Charleroi, la salle des mariages est en bon état mais les travaux de réaménagement urbain de la ville haute en rendent l’accès très compliqué, raison pour laquelle les cérémonies ont été délocalisées au château de Monceau. “À Gosselies, le dossier de la rénovation des châssis du Centre Civique se heurte à une forme d’immobilisme de l’agence wallonne du patrimoine qui souffre d’un sous-effectif. ” Impossible de procéder à des modernisations dans ce bâtiment classé sans disposer de toutes les autorisations. “Dans le district Ouest, la remise à neuf de la MCA de Marchienne est conditionnée au calendrier de la cité administrative. Pour ouvrir le chantier, nous devons en effet attendre le départ des services” pointe-t-il.

La très bonne nouvelle, c’est que les rénovations des MCA de Gilly (district Est) et de Marcinelle (district Sud) sont en voie de finalisation. “À Gilly, nous venons d’attribuer le marché d’étude, les besoins en superficie ont été définis. À Marcinelle, le marché doit être relancé. Les coûts qui nous ont été communiqués doivent être revus à la baisse”, observe Desgain “mais l’état de la salle des mariages est tout à fait convenable. ”

Embellissements en vue à Marchienne et Gosselies

En dehors des rénovations lourdes des maisons citoyennes annexes et de l’hôtel de ville de Charleroi, il y a les travaux d’entretien. C’est la ville qui assure elle-même avec ses techniciens et techniciennes de surface le nettoyage de ses bâtiments, et donc des salles de mariages. Pour ce qui est du maintien en propreté de leurs rideaux, voilages et tentures, un marché stock de services a été attribué en septembre dernier : d’une durée de 30 mois, il couvre les besoins à hauteur de 62.500 euros HTVA. « Notre département des Bâtiments peut prendre en charge certains embellissements (peinture, rafraichissements, petites réparations) », précise l’échevin Desgain, qui a demandé qu’une attention particulière soit accordée à l’amélioration des salles de mariage des MCA de Marchienne et de Gosselies qui sont en plus mauvais état.