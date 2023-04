Charleroi: un dealer de cannabis et de cocaïne trahi par l’exploitation de son téléphone

Pour une autre personne

Entendu par la police, Kevin est "passé à table" en admettant être un vendeur de ces deux substances ô combien nocives pour la santé. "Il vendait pour une tierce personne qui lui remettait le GSM et la marchandise. Il avait une trentaine de clients", précise le parquet. Puisque Kevin vendait pour autrui, la circonstance d’association est établie. Solidement connu de la justice, l’homme actuellement détenu à la prison de Jamioulx ajoutera une nouvelle ligne à son casier judiciaire. Celui-ci comporte des condamnations pour des faits de violence: vol avec violence et effraction, coups et blessures, etc.

Une peine de 2 ans de prison est requise par le substitut Henry. Me Druart, à la défense, sollicite un sursis probatoire. Pour l’avocat, c’est l’unique solution envisageable pour Kevin, qui a un gros souci de consommation. Ce qui explique son implication dans la vente. Jugement le 24 avril.