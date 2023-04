Justice et dealers: arrêtés en novembre, en prison en mars

Selon l'information communiquée à la police, deux vendeurs seraient actifs du côté de Fontaine-L'Évêque, non loin de la rue du Parc et des terrains de football et de tennis. Sur place, les agents déployés découvrent rapidement Mohammed et Islem. Le duo participe à des échanges typiques et semble se servir des buissons aux alentours en guise de cachette pour leur marchandise.