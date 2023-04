La Foire de Pâques de Charleroi revient: plus longue, plus grande "et pour la première fois depuis 20 ans, un roller coaster!"

Foire de Pâques 2023 : le montage est presque fini, début le samedi 8 avril. ©VAN KASTEEL

La grande nouveauté, c'est au niveau des attractions qu'il faut la chercher : un roller coaster qui a mis 8 semi-remorques et 2 grues pour arriver. "Ca fait 20 ans qu'il n'y a plus eu de montagne russe à Charleroi", souligne le forain. A côté, on retrouvera aussi d'autres manèges à sensation, pour tous les âges : pieuvre, break danse et shaker viendront secouer les foules en plus des traditionnelles chenilles et autres... "Il y a aussi un des derniers manège à chevaux de bois, datant de 1890, qui sera installé, avec son orgue original", complète Babette Jandrain, échevine des Fêtes de Charleroi, qui depuis les coulisses aide l'organisation en négociant le loyer du terrain, les autorisations, etc. "C'est le genre de festivités qu'il nous faut, pour les Carolos mais aussi pour tous les habitants de Charleroi Métropole en fait. La Foire de Pâques, c'est la plus grande de l'année, devant celle d'août."

Foire de Pâques 2023 : le montage est presque fini, début le samedi 8 avril. ©VAN KASTEEL

Parcours d'obstacle, tir à la pipe, pêche au canard, musée des glaces, auto-tamponneuses et maison hantée seront aussi de la partie, aux côtés bien sûr de l'Horeca pour boire et manger, avec deux immenses terrasses aménagées pour l'occasion. "Pour l'ouverture, samedi 8 mai à 17 heures, il y aura un orchestre de musique brésilienne pour mettre l'ambiance, et on prévoit des parades tous les mercredis", ajoute Thomas Delforge. Babette Jandrain conclut: "C'est presque un mini-parc d'attractions!"

Foire de Pâques 2023 : le montage est presque fini, début le samedi 8 avril. ©VAN KASTEEL