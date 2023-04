La vie d'une petite culotte au coeur du débat sur le textile international, ce jeudi soir, au Bois du Cazier

ce film aborde le travail et les réalités d’une exploitation dans l’industrie du textile. À chaque étape de sa fabrication, de pays en pays, l’histoire d’une petite culotte nous emmène dans l’intimité de la vie de cinq femmes, maillons d’une chaîne de production mondiale. Agricultrice dans les champs de coton ouzbeks, Yulduz est privée de liberté d’expression. Quant à Janaki, jeune fileuse sumangali, elle a dû quitter les bancs de l’école pour l’usine. Mythili est teinturière en Inde et rêve de devenir maman. Militante pour les droits des ouvrières, Risma mène son combat en Indonésie. Enfin, Pascale, la maman de la réalisatrice est l’ultime maillon de cette chaîne: depuis la délocalisation des usines textiles il y a 30 ans, sa boutique de vêtements en Belgique ne propose plus de produits 100% belges.

Pour questionner la valeur que l’on donne aux vêtements, responsabiliser les consommateurs à leur rôle éthique, un débat prolongera la projection en présence de la réalisatrice Stéfanne Prijot. De plus, Zoé Dubois d’achACT interviendra au sujet des causes et conséquences de l’effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh, qui fit au moins 1127 morts le 24 avril 2013. D’autre part, Marielle Graide du CNCD-11.11.11 évoquera la campagne "Les droits humains n’ont pas de prix/Devoir de vigilance" qui vise à rendre les entreprises responsables de ce qui se produit tout au long du processus de transformation/fabrication (droits humains, sociaux et environnementaux).

L’occasion de mettre en lumière les ressorts d’une industrie pas si transparente que ça. Droits d’entrée: 5 euros. Info: 071 29 89 34, réservations à reservation@leboisducazier.be.