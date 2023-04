L’avenir de Caterpillar débattu au parlement : le morcellement du site n’est plus un tabou !

Pour rappel, cet immense site industriel de près de 100 hectares à côté de l’aéroport de Charleroi et au croisement de deux autoroutes wallonnes, était exploité par Caterpillar. L’usine a fermé – une délocalisation – en 2016. En 2020, le constructeur de voitures électriques chinoises ThunderPower a arrêté de donner signe de vie. Et il y a deux semaines, c’est le groupe Merlin (Legoland) qui a finalement renoncé à construire un parc d’attractions à Charleroi.

”Quel avenir pour le site ?” se sont inquiétés Les Engagés, le MR, le PS, Ecolo et le PTB auprès du ministre Borsus. Julien Matagne (Les Engagés) plaide pour un morcellement du site, suivi par Christophe Clersy (Ecolo) qui souligne “que ça ne doit pas être un tabou”. Pour le MR également, la question se pose via Philippe Dodrimont. Le PTB enfin, milite pour “ne pas dépendre du privé ou de multinationales mais développer des investissements industriels publics”. Chacun aborde aussi la nécessité de réindustrialiser la Wallonie, un objectif de l’Europe par ailleurs devenu pressant suite aux pénuries apparues en marge de la crise sanitaire.

Selon le ministre wallon Willy Borsus (MR), “différentes directions sont suivies”, dit-il. Le morcellement, partiel ou total, est envisagé notamment suite aux nombreuses marques d’intérêt d’investisseurs qui veulent s’installer à cet endroit mais seulement sur certains hectares. “Il y a aussi la possibilité qu’Umicore soit intéressé par un site de grande dimension comme le soulignent certains députés, ou encore une extension du biopark voisin, voire l’articulation avec d’autres zones économiques existantes ou futures – notamment à la Porte Ouest où 30 hectares sont prévus pour les PME”, détaille le ministre. “Mais il faut une vision qui soit coordonnée sur tout le territoire. Et il ne faut pas oublier, d’abord que le site est partiellement bâti, ensuite qu’il faudra peut-être le dépolluer selon les activités qui peuvent s’y installer, enfin qu’un morcellement signifie devoir recréer des routes et des infrastructures. Ce sont des obstacles, pas insurmontables, mais dont il faut tenir compte.”

Pour avancer, trois annonces de Willy Borsus : “Un : nous avons rassemblé les marques d’intérêt, anciennes ou nouvelles suite à l’annonce de l’abandon du projet Legoland. Deux : je vais rassembler divers acteurs industriels pour avoir leur avis et leur regard sur les perspectives du site. Trois : très prochainement, une task-force dédiée sera mise en place, composée de la Ville de Charleroi, l’Awex, Igretec et Wallonie Entreprendre entre autres pour fédérer les forces. Nous aurons alors une idée de la fragmentation, ou non, du site. Ce qui compte, c’est que ce soit créateur d’emploi et donne une dynamique à la région.”