Sa fille rabaissée par son prof de maths : Thierry menace verbalement l’enseignant

Ce lundi matin, pour ses propos interpellants et racistes qui plus est, le père de famille est poursuivi devant la justice pour des menaces verbales proférées envers le professeur de mathématiques de sa fille.

Le 20 décembre 2019, l’établissement scolaire enregistre l’appel de Thierry. La fille de ce dernier subirait un harcèlement de son professeur de mathématiques et serait sans cesse rabaissée. Une fois que Thierry prend connaissance des agissements de l’enseignant, par des amis qui ont recueilli les confidences de la jeune fille, il voit rouge et tient des propos qui n’ont pas leur place dans notre société en 2023. “Les marloufs, ils doivent se méfier de moi. Il a intérêt à se calmer. Il va comprendre que moi, je ne rigole pas. Ce ne sont pas des étrangers qui vont faire la loi dans notre pays. Je ne fais pas de menaces, je fais des promesses: moi, je vais lui apprendre les maths à ma manière”, lance le père de famille au combiné avant d’ajouter cette phrase : “Un bon marlouf est un marlouf mort.”

Pour le parquet, six mois de prison avec sursis peuvent suffire à sanctionner le comportement menaçant de Thierry. À la défense, en l’absence du prévenu pour raisons de santé, on condamne fermement les propos et l’attitude raciste de Thierry - même si ce dernier n’est pas poursuivi pour racisme, mais menaces.

Jugement mi-mai.