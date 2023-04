Charleroi: après 10 rapports négatifs des pompiers, les échevins affirment qu'il n'y a "pas de péril grave dans les écoles communales"

Pour la Première échevine Julie Patte en charge de l’Enseignement, "le propos doit être nuancé: l’opposition est certes dans son rôle politique quand elle pointe ces problèmes, mais agiter les peurs à ce point ne se justifie pas. Avec mon collègue Xavier Desgain en charge des Bâtiments, nous avons constitué une task force pour suivre en temps réel l’évolution des travaux d’amélioration et de régularisation." Cette task force est opérationnelle depuis le mois de novembre 2022. "Nous l’avons renforcée en janvier de cette année, précise Xavier Desgain. Elle mobilise ainsi des acteurs de la prévention, du bien-être et de la sécurité, ainsi que le directeur général de la Ville. Les réunions se tiennent à un intervalle de 10 jours. L’attention se porte sur l’ensemble du patrimoine immobilier communal, avec une approche thématique. Les écoles sont évidemment au centre de nos préoccupations."

À ce jour, sept d’entre elles ont déjà été remises en conformité gaz. "Au-delà de la technique, un travail s’effectue avec les occupants pour les responsabiliser à leurs devoirs en matière de sécurité: veiller par exemple à libérer les sorties de secours si elles sont encombrées. Les sensibiliser aux visites d’inspection des pompiers et aux documents qu’il faut leur présenter. En amont, une meilleure exploitation du logiciel de gestion des chantiers et de suivi va amener une plus-value. À court terme, nous serons en mesure d’informer en temps réel les chefs d’établissement sur l’état de leurs infrastructures, les travaux qui y sont programmés. Nous les éveillons enfin à l’impérieuse nécessité de faire remonter au plus vite les infos en cas de dommages d’installations. Si une prise électrique a été arrachée et qu’un fil est à nu, nos services doivent en être informés immédiatement pour planifier une intervention ou mandater un sous-traitant dans le cadre d’un marché stock."

Aucun doute ne plane

Julie Patte ne veut laisser planer aucun doute sur la situation dans les écoles: "Si un péril impose leur évacuation, nous l’organisons sur le champ. Nous l’avons fait à l’école de la Duchère à Montignies-sur-Sambre après l’apparition d’une fissure dans la maçonnerie. La direction d’établissement nous a fait part du constat d’un mouvement de terrain. L’après-midi, les enfants étaient invités à quitter les classes. Ils ont été délocalisés le surlendemain et ne reviendront que quand nous aurons apaisé tous les risques", insiste la Première échevine. Une étude de stabilité a été commandée afin d’objectiver l’état du bâtiment. "Nous allons également consulter Luminus Solution qui a emporté le marché Renowatt pour voir ce qu’il y a lieu de faire dans cette implantation", ajoute son collègue en charge des Bâtiments.

Julie Patte le souligne: "Jamais les investissements n’ont été si élevés dans les bâtiments publics communaux lors d’une mandature." En pratique, les mises en conformité électriques des écoles vont démarrer prochainement, ainsi que le placement de portes coupe-feu. "Sauf impondérable, les mises en conformité électriques seront faites pour la rentrée scolaire à venir", annonce Xavier Desgain. Il l’assure: "Toutes les urgences de sécurité ont été réglées. Quand nos services techniques communaux ne sont pas en mesure d’apporter des solutions, nous recourons à nos prestataires externes dans la limite de nos marchés stock ou des procédures de factures acceptées. Les travaux les plus lourds s’opéreront à l’appui du marché Renowatt qui va s’étaler sur trois ans."