En libération conditionnelle sous bracelet électronique, il frappe son ex-compagne

Le 30 mars 2021, Jérôme a reçu la visite inattendue à son domicile de son ex-compagne. Furieuse de ne pas avoir la moindre nouvelle de sa fille, la femme a décidé de venir sur place, alors que Jérôme y purge une surveillance électronique. "Elle est entrée dans le jardin et s’en est prise aux enfants présents dans le jardin. Elle m’a poussée et on s’est échangé des coups", expliquait le prévenu à la précédente audience.