Illégaux, les parkings “aéroport” sur l’ancien site de Caterpillar ?

”Il n’y a pas eu de mise en concurrence pour louer ces parkings aux entreprises Parkwall et Aeropark”, dit-il en séance à l’attention de Willy Borsus. “C’est pourtant une obligation européenne. Qu’on cherche des recettes pour payer les frais fixes d’entretien du site de Caterpillar, je peux l’accepter… mais pas illégalement.” Pour lui, l’absence d’appel à concession et de marché public signifie que “c’est totalement illégal”.

Des mots forts, trop forts peut-être ? D’après le ministre de l’Économique Willy Borsus (MR), 40.000m² de parking (1 400 véhicules) sont loués aux deux sociétés mentionnées jusqu’à juillet 2023, par bail précaire. Le 12 avril, le conseil d’administration de la Soresic se penchera sur le renouvellement du bail. “Concernant la question de la légalité, je ne peux que vous inviter à poser la question à mon collègue des pouvoirs locaux”, répond-il aussi sans se mouiller.

On a donc posé la question à Igretec, qui gère le terrain avec la Sogepa, Soresic et Wallonie Entreprendre. Les accusations d’illégalité sont-elles fondées, comme le pense André Antoine ? “Absolument pas”, répond la porte-parole. “Il ne faut pas de marché public pour louer nos espaces immobiliers. On peut comparer une dalle de stationnement à un bâtiment ou aux halles relais qu’on met à disposition des acteurs économiques partout sur le territoire… On ne fait pas de marché public pour louer un laboratoire à l’aéropole par exemple. On répond aux demandes du marché : si on nous contacte pour louer un bien, on prévoit un bail et on le signe si on estime que c’est bon pour le développement économique de la région. C’est le même principe ici, mais avec un bail précaire, puisque la volonté à terme est de vendre le terrain de Caterpillar.”

L’entretien du site de Caterpillar coûterait 2 millions d’euros par an, selon les bruits de couloir. Et comme les parkings des anciens employés et ouvriers ne sont plus occupés, les louer fait une rentrée d’argent. Même chose de l’autre côté du site en ce moment, où la Foire de Pâques va débuter dans quelques jours : aucun marché public n’a été fait, les forains ont été mis en contact avec l’exploitant public, et ils se sont arrangés sur un prix de location. Quand Legoland voulait encore s’installer à Charleroi, il n’a pas non plus été question de lancer un marché public international pour “mettre en concurrence” les investisseurs de parcs d’attractions sur le globe.

Par contre, André Antoine soutient aussi que le parking créé temporairement à cet endroit cause une concurrence à BSCA. “À raison de 60 € par semaine et par place, on peut estimer un manque à gagner pour l’aéroport de Charleroi de 216 000 €”, dit le député. “Parce qu’évidemment, tous les gens qui louent une place sur le site de Caterpillar sont des voyageurs qui vont prendre l’avion à BSCA. C’est un peu schizophrénique de la part de la Wallonie, puisque c’est créer du parking privé proche du site de l’aéroport, qu’on loue aussi à BSCA pour 16 000 000 €/an. On prive donc l’aéroport d’une rentrée d’argent, sur laquelle il compte en louant le site, parce qu’on loue un site voisin pour y faire du parking. Ça mérite une clarification.”

Suite – peut-être – au prochain épisode.