L’échevin Xavier Desgain écarte l’explication de dégâts miniers. “Les raisons s’inscrivent plutôt dans le contexte des dérèglements climatiques”, avance-t-il. “Les hausses de températures ont favorisé une rétractation des sols, phénomène accentué par les périodes de sécheresse que nous avons connues. Quand il pleut abondamment comme c’est le cas en ce moment, les sols se gorgent d’eau et bougent. Cela crée de l’instabilité et fragilise les constructions. Pour mieux comprendre, nous avons demandé une étude de stabilité. Cela nous permettra de disposer d’un état des lieux actualisé et d’objectiver les risques. Nous allons aussi voir avec Luminus Solutions comment il est possible d’agir. En fonction des éléments qui nous seront communiqués, nous aviserons sur les suites à donner. En sachant que pour nous, il est impératif de maintenir une école dans le quartier. ”