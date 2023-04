Trop de sages-femmes sont enceintes et donc absentes: fermeture momentanée de la maternité de Chimay

À Chimay, la cigogne a bien déployé ses ailes, touchant au cœur le service de maternité, qui se voit privé pour quelques semaines de l’aide précieuse des sages-femmes pour accompagner les jeunes accouchées. "Depuis l’intégration dans le réseau Humani (ISPPC), on a l’habitude de se renforcer mutuellement au gré des besoins, explique Frédéric Dubois, chargé de communication. Mais là, on a le même problème à Charleroi et les sages-femmes se font rares ". Comme dans d’autres spécialités, la profession, en manque de reconnaissance, n’attire plus autant, raison pour laquelle, au sein d’Humani, on met l’accent sur la mobilité entre Chimay et Charleroi, ce qui permet à la fois d’évoluer dans un cadre à visage humain et de bénéficier de l’expérience d’une plus grosse structure.

Pour l’heure, il fallait remédier au problème d’effectif à Chimay et il a fallu se résoudre à fermer momentanément le service de maternité, entre le 11 avril et le 30 juin.

Pendant ce laps de temps, les personnes suivies pourront toujours l’être par leur médecin à Chimay mais seront réorientées pour l’accouchement à Fourmies, en France.