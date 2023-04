Charleroi: l'ourson Petzi va animer la fête aux crêpes du shopping center de la ville-basse

Vous savez, Petzi (Rasmus Klump, en danois), c’est cet ourson qui parcourt le monde sur son bateau avec ses amis: un pingouin, un pélican, un morse, un perroquet et une tortue. Ce héros enfantin gourmand et amateur de crêpes, qui n’a jamais fini d’en manger et adore, surtout, les empiler en d’immenses tours.

Un immense sticker le représentant vient d’être accolé sur la façade vitrée du centre commercial Rive Gauche. Son arrivée enclenche un décompte à rebours d’un peu plus d’un mois qui flaire bon les odeurs de pâtisserie et de beurre fondu. C’est Didier Colart de la société DicoGames qui a imaginé ce projet: une fête des crêpes à la veille de celle des mères, le samedi 13 mai, idée dont s’est emparée l’association de commerçants Shop In C pour animer le quartier.

Tentative de record du monde homologué

"Ce jour-là, plusieurs partenaires seront associés pour tenter un record du monde", sourit Didier Colart, qui évoque dès lors la figure de Petzi: "Nous allons tenter de créer la plus haute pile de crêpes du monde, une performance qui devrait être homologuée au Guinness Book."

À ce jour, le record est géographiquement proche: il est détenu par une maison de repos de la région de Bruxelles, qui a coiffé d’un petit centimètre le Center Park de Rufford au Royaume Uni: il faut désormais passer la barre du mètre zéro trois. "Nous visons carrément le mètre vingt", annonce Didier Colart, ce qui impose la production de 500 à mille crêpes selon leur épaisseur.

Parce que rien ne peut être laissé au hasard, une puissante logistique a été mobilisée: l’entreprise Bruyère offrira les ingrédients de base (farine, œufs, beurre, etc.), le groupe Materne/Bonne Maman les compotes, confitures et le choco de garniture. Ce sont les apprentis de l’IFAPME qui, avec leurs professeurs, se chargeront des préparations et de la cuisson, ainsi que d’amener le matériel (plaques chauffantes, poêles…). Rive Gauche, le Novotel, Inno et surtout la librairie Molière sont partenaires de l’événement qui connaîtra son apothéose le 12 et le 13 mai.

Des cadeaux à la clé

Toute une dynamique de promo est lancée avec la participation des commerçants de l’association Shop In C. Dans ce cadre, il est prévu d’organiser un concours de dessin à l’intention des 5-8 ans: les réalisations sont à déposer à la librairie Molière ou à envoyer en ligne entre le 17 et le 30 avril. À la clé: des cadeaux offerts par les sponsors mais, surtout, un goûter rencontre au Grenier de Molière avec Thierry Capezzone, l’actuel "papa" de Petzi. Le dessinateur expliquera notamment, on l’imagine, comment il s’est installé au Danemark pour servir ce personnage devenu, au fil des décennies, une légende populaire de la BD au même titre, dans d’autres registres, que Diabolik en Italie, Dennis The Menace au Royaume Uni ou Bob et Bobette chez nous. Lors de cet événement, les enfants auront droit à un cours de dessin VIP, avec un goûter à base, vous l’aurez deviné, de crêpes. Il y aura dix lauréats dont la liste sera proclamée le 8 mai, au terme d’un vote en magasins.

Une vidéo de lancement est en préparation, elle sera diffusée dans les jours à venir sur les réseaux sociaux. La tentative de record du monde sera photographiée et filmée sous toutes ses coutures: un village éphémère avec animations se déploiera sur la place Verte le jour J, avec séance de dédicaces de l’auteur sur un stand de Molière. Pour l’occasion, 20 commerçants horeca en ville-basse prépareront et serviront des crêpes garnies au prix unitaire de 2 euros, afin de rendre l’événement accessible à tous. On a hâte…