Chimay: la victime n’a pas dit toute la vérité, il n’y a pas eu de viol dans la voiture, plutôt une atteinte à l’intégrité sexuelle

Entendu pour une agression sexuelle, Lucas affirmait plutôt qu’il s’agissait “d’une relation sexuelle consentie”. Même si ce dernier avait admis, face à un juge d’instruction, la volonté de la victime de faire arrêter la scène. "Elle m’a dit d’arrêter, mais j’ai continué et j’ai été jusqu’à l’éjaculation", avait confié le jeune homme. "La faute à la pression policière et à son jeune âge", disait-il au tribunal. Sans compter l’état émotionnel de la jeune fille, et rapporté par plusieurs témoins, ainsi qu’un message envoyé par Lucas le lendemain des faits: "désolé de ce qu’il s’est passé".

Une requalification des faits

Du côté du parquet et de la partie civile, pas de place au doute. Il s’agissait bel et bien d’un viol, alors que la victime souhaitait uniquement une relation sentimentale avec le prévenu, pas plus. Une peine de trois ans de prison était requise contre Lucas.

La défense, qui avait plaidé un acquittement pour le viol, a été suivie. Lucas est finalement condamné pour une atteinte à l’intégrité sexuelle de l’adolescente. Selon le tribunal correctionnel, cette dernière était bien consentante à la relation sexuelle. En témoignent notamment les messages envoyés à son petit ami de l’époque et à la petite amie du prévenu "qui confirment bien le consentement", a retenu le jugement. Prévenu avec lequel la jeune fille était en relation depuis un an.

Six mois de prison, avec un sursis simple, ont été prononcés contre Lucas.