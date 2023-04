Legoland, Campus, ville antifasciste: Vincent Pestieau (FGTB) livre son analyse de ce début 2023 pour Charleroi

Vincent Pestieau, vous êtes secrétaire fédéral de la FGTB Charleroi Sud Hainaut. Quel regard portez-vous sur l’échec du projet de parc Legoland à Gosselies ?

Je suis entre colère et incompréhension. Souvenez-vous de la manière dont nous avons appris l’abandon de ce projet: tout est parti d’une communication de l’entreprise ! Quand un investisseur prend des engagements avec un gouvernement et une région, il doit au minimum veiller à respecter ses partenaires en les informant préalablement de ses décisions, ce qui n’a pas du tout été le cas ici. C’est une forme inacceptable de mépris !

Il faut rechercher un nouvel investisseur pour le site de l’ancienne usine Caterpillar ?

Après deux échecs successifs, je dis non. Il est temps de changer de stratégie. L’initiative privée a montré ses limites, laissons l’initiative publique reprendre la main ! Ces 100 hectares de terrain dont la Wallonie a hérité au lendemain de la fermeture de l’usine Caterpillar représentent un capital de haute valeur. Remettons-nous autour de la table pour décider ensemble de la manière d’en exploiter efficacement le potentiel…

Comment analysez-vous le décrochage du taux d’emploi à Charleroi Métropole ?

Ce n’est pas la quantité qui m’importe, c’est la qualité. Partout, l’emploi se précarise: temps partiel, horaires coupés, stress, charge psychosociale, nivellement par le bas des conditions de travail. Regardez ce qui se passe chez Delhaize et ce qui s’est passé chez Mestdagh. Nous en payons chèrement le prix: jamais les incapacités n’ont touché autant de monde, nous avons désormais en Belgique plus de travailleurs malades que de chômeurs. Le seul indicateur de référence valable à mes yeux, ce n’est pas le taux d’emploi, ce sont les équivalents temps plein. On n’en parle pas assez.

La formation est un vecteur de développement. Et les nouvelles sont plutôt bonnes avec l’ouverture du campus U de Charleroi en septembre. Quel est votre sentiment ?

Des baccalauréats et des masters, cela répond à une demande et je m’en réjouis. Mais ce qui me séduit avant tout, c’est que l’expansion de l’offre d’enseignement universitaire va contribuer à démocratiser l’accès à ces études, en permettant à des jeunes dont les parents n’en avaient pas forcément les moyens, vu le besoin de louer un kot et d’assurer des déplacements plus longs, d’entreprendre un cursus. Cela dit, nous avons un grand atout à Charleroi: c’est une concentration d’acteurs de l’insertion socioprofessionnelle. Il faut aider chacune et chacun à pouvoir accomplir son projet.

Vous parlez des centres d’insertion socioprofessionnelle comme la Funoc ?

Oui, et comme le pôle de reconversion, les CISP du zoning d’économie sociale de Monceau-FontainES, tous ces opérateurs. Ils accomplissent un travail formidable qu’il faut saluer. Utilisons davantage ces outils dont l’expérience et le savoir-faire sont au service de la remise à l’emploi des moins qualifiés, pour en finir avec la stigmatisation et l’exclusion.

L’adoption de la charte antifasciste par le Conseil communal de Charleroi, c’est une belle avancée ?

Certainement ! Ce combat est indispensable ici où des groupes d’extrême droite essaient de s’implanter. Nous restons très mobilisés sur ce terrain, c’est pourquoi notre journée du Premier mai sera placée sous le signe des libertés syndicales et du vivre ensemble. Ne pas faire front contre le fascisme, c’est exposer nos démocraties au plus grand des périls. C’est pourquoi nous avons manifesté le 27 mars à Roux dans le cadre de la commémoration des fusillés de 1886. Avec le front commun syndical, nous mettrons à l’honneur le 8 mai, journée de l’armistice de 1945, deux figures féminines carolos de la Résistance lors d’une autre manifestation en ville…

Comment s’organise ce Premier mai 2023 de la FGTB de Charleroi ?

Il sera syndical mais aussi politique, avec l’antifascisme au cœur de notre programme. Pour la deuxième fois, nous allons concentrer les animations sur notre site de la tour FGTB: prises de paroles bien sûr, expressions en présence de camarades actifs en politique dans divers partis de gauche, mais aussi activités festives et culturelles. Nous aurons cette année des danses palestiniennes. Elles feront écho à la rage de violence de l’état israélien. Je pense à cette attaque innommable dans une mosquée de Jérusalem, au pilonnage de la bande de Gaza. Par ailleurs, un groupe de musiciens turcs jouera en hommage aux victimes des séismes. La multiculturalité et le partage habiteront donc cette édition de la fête du Travail, qui se tiendra de 10 heures à 20 heures avec de la petite restauration et plein d’activités !