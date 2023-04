Viols sur mineures: les incohérences des victimes profitent au tonton, acquitté au bénéfice du doute

Selon Alban, les déclarations fournies par ses deux nièces, âgées de moins de 16 ans, étaient "abracadabrantesque". Quand la jeune fille née en 2005 a dénoncé les agissements de son tonton, elle n'était plus la même. "Tout cela a été révélé dans un contexte de mal-être, aussi bien perçu par la famille que par l'institution fréquentée par la mineure. Elle n'est plus celle qu'elle avait l'habitude d'être", confirmait Me Inglese, partie civile pour la maman de la mineure.